В министерстве заявляют, что от такого решения пострадает прежде всего белорусский народ.

Министерство иностранных дел Украины пока не подтверждает закрытие границы со стороны Беларуси.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции от Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности", - подчеркнул спикер.

По его словам, политика Украинского государства "направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права".

Читайте такжеЛукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной"Вместе с тем, позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", - подчеркнул Николенко.

"Украинская сторона пока не получала официальных сообщений о закрытии границы со стороны Беларуси. От такого шага пострадал бы, прежде всего, белорусский народ", - заявил Николенко.

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Соответствующее заявление Лукашенко сделал в пятницу, 2 июля.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», - заявил он.

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Автор: Виталий Саенко