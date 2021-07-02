Александр Лукашенко в пятницу, 2 июля, поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.
Его цитирует "БелТА".
«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», - заявил Лукашенко.
Также он отметил, что в настоящее время вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек, по словам Лукашенко, якобы насильственная смена власти в «день икс».
"Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", - передает его слова агентство.
Напомним, что 3 июля Беларусь празднует День Независимости.
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Протесты в Беларуси
Летом 2020 года города Беларуси охватила волна протестов. Люди выходили на улицы и устраивали забастовки на заводах, чтобы сместить Лукашенко с должности президента из-за фальсификации выборов главы государства.
Но уже через несколько месяцев аппарату Лукашенко удалось силовым методом придушить акции, политические преследования в стране происходят до сих пор.
Ряд стран мира не признают Лукашенко президентом, а ЕС в паре со США ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за преступления.
В 2021 году Европейский Союз ввел новый пакет ограничений против республики после принужденной посадки пассажирского самолета с оппозиционером Романом Протасевичем на борту 23 мая.
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