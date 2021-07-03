С начала года на украинско-белорусской границе военнослужащие Госпогранслужбы пресекли попытки незаконной перевозки через границу 27 единиц оружия.

Украинские пограничники с начала года задержали на границе с Беларусью 27 единиц оружия, а Беларусь за 5 месяцев на границе с Украиной - 4 единицы оружия и 10 боеприпасов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, с начала года на украинско-белорусской границе военнослужащие Госпогранслужбы пресекли попытки незаконной перевозки через границу 27 единиц оружия: 12 единиц охотничьего, 13 – холодной и по одной – газового и пневматического.

При этом за аналогичный период прошлого года на украинско-белорусской границе задержали на 6 единиц оружия больше.

Читайте такжеВ ГПСУ отчитались, что несмотря на заявление Лукашенко на границе с Белорусью нет никаких признаков его перекрытия

В Госпогранслужбе подчеркнули, что соответствующие показатели белорусской стороны на смежном участке границы еще ниже.

Так, администрация Госпогранслужбы Украины и Госпогранкомитет Беларуси осуществляют ежемесячный обмен обезличенной статистической информации о результатах оперативно-служебной деятельности.

Согласно данным, предоставленным белорусской стороной, за 5 месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только 4 единицы оружия и 10 боеприпасов, все в пунктах пропуска. А при обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Беларуси отмечали уменьшение в отчетном периоде в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной.

"Так, все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины – беспочвенны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", - отметили в ведомстве.

Ситуация с границей Украины и Беларуси: что известно

2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины и Государственная пограничная служба не подтверждают закрытие границы с Беларусью.

3 июля Государственная пограничная служба Украины заявила, что в пропускных операциях на границе с Беларусью не наблюдается никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы.

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Автор: Виктория Гордиенко