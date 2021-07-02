По словам Александра Лукашенко, для ликвидации Григория Азаренка из Украины якобы привезли пистолет.

Александр Лукашенко сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости рассказал о якобы попытке убийства главного пропагандиста Беларуси Григория Азаренка, а также о подготовке подрыва узла связи ВМФ РФ.

Его цитирует «БелТА».

"И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас (по крайней мере, весь этот зал): попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренка. Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам - тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет", - рассказал Лукашенко.

По его словам, покушение якобы задумывалось как предупреждение: «смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали».

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"Если не получится - убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике. Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания", - отметил Лукашенко.

При этом он отметил мужество главного пропагандиста Беларуси Григория Азаренка.

"Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была - зайти в квартиру и в квартире", - сказал Лукашенко.

Напомним, что 3 июля Беларусь празднует День Независимости.

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Протесты в Беларуси

Летом 2020 года города Беларуси охватила волна протестов. Люди выходили на улицы и устраивали забастовки на заводах, чтобы сместить Лукашенко с должности президента из-за фальсификации выборов главы государства.

Но уже через несколько месяцев аппарату Лукашенко удалось силовым методом придушить акции, политические преследования в стране происходят до сих пор.

Ряд стран мира не признают Лукашенко президентом, а ЕС в паре со США ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за преступления.

В 2021 году Европейский Союз ввел новый пакет ограничений против республики после принужденной посадки пассажирского самолета с оппозиционером Романом Протасевичем на борту 23 мая.

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Автор: Денис Прядко