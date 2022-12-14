Подписание документа, на котором присутствовали звезды и сторонники закона, прошло в торжественной обстановке у Белого дома.

Президент США Джо Байден подписал "Закон об уважении брака", который предусматривает федеральное признание однополых браков.

Закон был подписан на фоне опасений, что Верховный суд США может отменить юридическую поддержку таких отношений, отмечает Reuters.

"Брак - это простое предложение. Кого вы любите? И будете ли вы верны тому человеку, которого любите? Не сложнее этого. Закон признает, что каждый должен иметь право ответить на эти вопросы для себя", - сказал Байден, добавив, что "сегодня хороший день".

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Перед тем, как Байден подписал закон спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подчеркнула, этот закон укрепляет равенство между людьми.

Где еще недавно легализованы однополые браки

В декабре 2021 года историческое голосование прошло в Чили - парламент страны легализовал однополые браки. Также в Чили начали признавать однополые браки, которые заключили за рубежом. Чили стало шестым в Южной Америке государством, где однополые браки легальны. Всего в мире их признают более 20 стран.

18 ноября 2021 года правительство Швейцарии разрешило заключать однополые браки внутри страны. Закон вступил в силу 1 июля 2022 года. При этом браки, заключенные за рубежом, начали признавать с 1 января. Правительство страны приняло это решение на основании результатов референдума. Легализацию однополых браков поддержали почти две трети швейцарцев.

28 сентября После национального референдума, на котором голосовали за новый семейный кодекс, власти Кубы легализовали однополые браки.

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