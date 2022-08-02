Ее подписало более 28 тысяч граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию относительно легализации однополых браков в стране.

Соответствующая петиция была размещена на сайте официального интернет-представительства Президента Украины 3 июня. Ее поддержали 28 тысяч 592 человека.

Президент напомнил, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а в условиях военного положения Конституцию нельзя изменить.

"В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека. В соответствии со статьей 116 Конституции Украины Кабинет Министров Украины принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина", - говорится в ответе Зеленского.

Президент поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рассмотреть поднятый в петиции вопрос и проинформировать его о результатах.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ответил на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе и установке на его месте памятника американскому актеру Билли Херрингтону.

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