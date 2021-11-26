Ролик посвящен 50-летию со дня отмены в Норвегии закона, запрещавшего однополые отношения.

Норвежская почтовая служба Posten выпустила новогоднюю ЛГБТ-рекламу, в которой Санта Клаус влюбляется в мужчину по имени Гарри, которому приносит подарки.

Видео уже появилось на YouTube компании.

Авторы таким образом решили показать альтернативную историю, сделав Санту, по легенде – женатого на Миссис Клаус, геем.

Ролик создан норвежским агентством POL.

Гарри случайно встречает Санту в своем доме накануне Рождества. Мужчины смотрят в глаза друг другу, однако Санта смущается и исчезает в дымоходе.

С годами герои становятся все ближе. Наконец, устав от долгой разлуки, Гарри пишет письмо Санте, в котором признается в любви: "Все, чего я хочу на Рождество, - это ты". В этом году Санта поручает развоз подарков эльфам, а сам остается с Гарри.

Как пишет Adweek, ролик посвящен 50-летию со дня отмены в Норвегии закона, который запрещал однополые отношения.

Компания не впервые заказывает рекламу с общественно-политическим подтекстом. В 2019 году Posten сделала почтальона из Иисуса Христа, а в 2020-м, чтобы привлечь внимание к изменениям климата, изобразила Санту, очень похожего на злого Дональда Трампа.

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Автор: Виолетта Орлова