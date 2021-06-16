Джо Байден подчеркнул, что вопрос заключается не в доверии, а в отстаивании интересов США.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что на всех переговорах никому никогда не говорил о безоговорочном доверии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден заявил на пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве.

Один из журналистов отметил, что президент РФ на своей пресс-конференции сообщил о том, что доволен репликой Байдена по поводу его ответа на вопросы, является ли Путин убийцей. В связи с этим он спросил у Байдена, считает ли он, что может доверять Путину.

"Дело не в доверии. Дело в наших интересах и их подтверждении", - отметил президент США.

Читайте такжеБайден заявил Путину, что его политика не направлена против РоссииБайден добавил, что со всеми, с кем он вел переговоры, в первую очередь обсуждал интересы американского народа.

"Я никогда не говорил: "Что же, я доверяю вам. Нет проблем"... Поэтому доверяй, но проверяй", - подчеркнул он.

Встреча Байдена и Путина в Женеве

Переговоры между президентами РФ и США в узком и расширенном составе продолжались в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.

Встреча двух лидеров состоялась на женевской вилле «Ла Гранж».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи