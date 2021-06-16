Президент США Джо Байден заявил, что передал российскому главе во время встречи в Женеве нерушимую приверженность США к суверенитету и территориальной целостности Украины.
Об этом Байден заявил на пресс-конференции по итогам женевского саммита.
«Я передал незыблемую приверженность США к суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы обсуждали Минские договоренности. Я высказал наш взгляд на Минские договоренности – он (Путин - ред.) не возражал мне. Но, конечно, различия были», – заявил Байден.
Американский глава отметил, что "было важно встретиться лично".
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Также Байден отметил в разговоре с российским президентом, что Соединенные Штаты стоят "плечом к плечу со своими союзниками".
"Мы выполняем обязательства, которые продиктованы демократическими соображениями, мы встречаем самые большие вызовы сегодня. Сегодня мы будем понимать, как это делать с Россией и как организовывать американо-российские отношения", – отметил он.
В среду, 16 июня, в Женеве состоялась встреча президента США Джо Байдена с российским главой государства Владимиром Путиным.
На переговорах присутствовали только президенты США и РФ, госсекретарь, глава МИД России, а также переводчики.
Планировалось, что руководители двух государств обсудят "практически все темы, которые сейчас волнуют стороны": состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы стратегической стабильности, борьбу с киберпреступностью, проблематику экономического сотрудничества, климат и Арктику.
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