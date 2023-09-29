По его словам, экстремистские угрозы сторонников экс-президента могут изменить институты американской демократии.

Президент Штатов Джо Байден жестко прокомментировал выпады своего конкурента Дональда Трампа. Он заявил, что движение политика угрожает демократии США.

"Сейчас в Америке происходит что-то опасное. Существует экстремистское движение, которое не разделяет основные убеждения нашей демократии: движение MAGA (Make America Great Again – лозунг кампании Трампа на прошлых выборах – ред.). Нет сомнений в том, что сегодняшняя Республиканская партия управляется и запугивается республиканскими экстремистами MAGA. Их экстремистская повестка дня, если она будет реализована, коренным образом изменит институты американской демократии, какими мы их знаем", - сказал Байден, цитирует CNN.

Американский лидер напомнил о том, что Трамп открыто говорил, что Конституция дает ему право делать все, что он захочет на посту президента.

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"Я никогда не слышал, чтобы президенты говорили это в шутку", - добавил он.

Байден также намекнул на недавнее предложение Трампа казнить генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, и сказал, что молчание республиканцев по поводу этого комментария было "оглушительным".

"Мы все должны помнить: демократии не обязательно гибнут под дулом винтовки. Они могут умереть, когда люди молчат, когда они не могут подняться. Я верю в свободные и честные выборы и мирную передачу власти. Я верю, что в Америке нет места – ни одного, ни одного, ни одного – политическому насилию", – добавил он.

Скандальные заявления Трампа

Напомним, что в 2024 году в США состоятся президентские выборы. Хотя Трампу инкриминируют несколько обвинений, а недавно суд признал его виновным в мошенничестве, он не перестает бросаться громкими заявлениями как о самих США, так и о Европе, и о войне в Украине.

Например, недавно Трамп заявил, что глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли якобы виновен в "измене" и "заслуживает казни". По словам экс-президента США, Милли якобы проводил переговоры с Китаем за его спиной.

Кроме того, он раскритиковал американские ВВС и самолеты F-35, которые выпускает компания Lockheed Martin, назвав эти истребители "дефектными".

Для Украины Трамп запомнился громкими обещаниями "закончить войну за 24 часа", призывами "отдать" России Крым в обмен на мир и словами о том, что если бы он был президентом США, РФ якобы не решилась бы на полномасштабное вторжение в Украину.

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