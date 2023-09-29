Не исключено, что Трамп попытается провернуть "сделку" с Путиным относительно российской войны против Украины.

4 года президенства Дональда Трампа в США называют кошмаром для Европы, которая, по большей части, стала главным объектом его антагонизма. В ноябре 2024 года он может снова занять этот пост, если его изберут на предстоящих выборах, и в этот раз версия Трампа можеть быть "куда более возмутительной и ненормальной".

Об этом пишет Politico. Помимо Европы, упоминается и тот факт, что Трамп не раз выступал с заявлениям относительно войны в Украине. В частности, он обещал заключить "соглашение" с Путиным за спиной Киева и Брюсселя.

И хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими пророссийскими взглядами, считает, что "Трамп может спасти западный мир", а в польской партии "Право и справедливость" были бы рады его возвращению, отвергая его заявления об Украине как предвыборную театрализацию, Старый Свет настроен более скептично.

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"Трамп – это кошмар. Это не то, к чему можно реально подготовиться", – сказал Politico европейский дипломат, имя которого не называется.

Депутат от польской партии PiS Яцек Сариуш-Вольский сказал, что его лагерь будет приветствовать переизбрание Трампа на пост президента США. Он отметил, что при Трампе "мы достигли прогресса по физическому присутствию американских войск в Польше, а также по базе, которую мы окрестили "Форт Трамп".

В то же время отвечая на вопрос о том, обеспокоена ли Польша обещаниями Трампа закончить войну в Украине "за 24 часа" путем заключения соглашения с российским диктатором Путиным, депутат сказал, что это позерство перед выборами.

"Очевидно, что мы не наивны, что что-то может измениться. Но если смена руководства США произойдет, мы ожидаем, что глубокое американское государство возобладает над предвыборными обещаниями", – отметил Сариуш-Вольский.

Некоторые европейские чиновники также подчеркивают, что правительства стран ЕС уже приложили немало усилий для укрепления стратегической независимости континента. Европейские государства не только поставили Украине оружия на сумму, превышающую поддержку от США, но и увеличили производство боеприпасов на континенте.

"Европейцы уже сделали многое, больше, чем большинство людей может себе представить. Взгляните на количество европейского оружия на поле боя в Украине", – добавил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

Однако если Трамп действительно пойдет на попытку заключить соглашение с Путиным по вопросу войны в Украине, это не только выбьет землю из-под ног украинцев, на которых могут надавить с требованиями "отдать" агрессору часть территорий, но и станет унижением для тех европейских стран, которые все это время поддерживали Киев.

"В таких обстоятельствах трудно представить, что европейцы останутся едиными в отношении Украины. Они могли бы попытаться помочь Украине, но в таком случае они были бы против США, потому что это соглашение, о котором договорился Трамп. Это очень черный сценарий", – объяснил старший советник по вопросам Европы из Международного института исследований безопасности Франсуа Хейсбур.

При этом подобным "соглашением" все может не ограничиться. Трамп несколько лет назад уже поднимал вопрос о возможности выхода Штатов из НАТО. Тогда вмешались советник по национальной безопасности Джон Болтон и генерал Джим Мэттис, поэтому этого не произошло. Однако в случае переизбрания эти люди вряд ли снова окажутся в кабинете Трампа. Как итог, Трамп все же может попытаться осуществить выход Штатов из Альянса.

Выборы в США и заявления Трампа

Президентские выборы в США должны состояться уже в 2024 году. И хотя Трампу инкриминируют несколько обвинений, а недавно суд признал его виновным в мошенничестве, он не перестает бросаться громкими заявлениями как о самих США, так и о Европе, и о войне в Украине.

К примеру, недавно Трамп заявил, что глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли якобы виновен в "измене" и "заслуживает казни". По словами экс-президента США, Милли якобы проводил переговоры с Китаем за его спиной.

Кроме того, он раскритиковал американские ВВС и самолеты F-35, которые выпускает компания Lockheed Martin, назвав эти истребители "дефектными".

Для Украины за последнее время Трамп запомнился громкими обещаниями "закончить войну за 24 часа", призывами "отдать" России Крым в обмен на мир и словами о том, что будь он президентом США, РФ якобы не решилась бы на полномасштабное вторжение в Украину.

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