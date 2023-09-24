Экс-президент США утверждает, что "неоднократно говорил" о главном недостатке самолетов.

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал ВВС США и компанию Lockheed Martin после того, как в Южной Каролине рухнул новейший истребитель F-35.

"Я неоднократно говорил ВВС и Lockheed Martin, что истребитель F-35, по сути, дефектный, потому что у него только один двигатель", - написал бывший президент в своей социальной сети Truth Social, передает Newsweek.

По его словам, он высказывался за то, чтобы у истребителей F-35 было два двигателя:

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"Мне сказали, что двигатель настолько хорош и надежен, что он никогда не сломается. Я сказал, что это невозможно, все рано или поздно выходит из строя, просто посмотрите на Джо Байдена. Вам нужно резервирование, вам нужно два двигателя! Ни один дорогой современный самолет не должен иметь только один двигатель".

Напомним, как писал УНИАН, согласно отчету Счетной палаты, по состоянию на март 2023 года только 55% истребителей пятого поколения F-35 были способны выполнять боевые задачи. При этом целевыми показателями боеспособности F-35A определены 90%.

В США упал F-35 - что сообщалось

Напомним, на днях в штате Южная Каролина упал новейший истребитель F-35. Его пилот катапультировался.

На следующий день нашли обломки самолета. Он упал возле объединенной базы Чарльстон. Известно, что это был истребитель Корпуса морской пехоты F-35B Lightning II.

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