Милли заметил, что после этих заявлений вынужден принять меры для безопасности своей семьи.

Одиозный экс-президент США Дональд Трамп обвинил главу Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли в "измене" и заявил, что тот "заслуживает казни".

Как пишет CBS News, генерал в ответ на эти заявления объявил, что "примет меры" для обеспечения безопасности своей семьи.

На прошлой неделе Трамп обвинил Милли в тайных переговорах с Китаем за его спиной. В своей социальной сети Truth Social экс-президент также раскритиковал роль генерала в выводе американских войск из Афганистана.

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"На самом деле он имел дело с Китаем, чтобы предупредить их о мышлении президента США. Этот поступок настолько вопиющий, что в былые времена наказанием была бы смерть. Результатом этого предательского акта могла стать война между Китаем и Соединенными Штатами", - написал Трамп.

В то же время Милли подчеркнул, что он является солдатом и готов умереть за Конституцию США. В ответ на агрессивные заявления Трампа генерал пообещал, что "примет соответствующие меры для обеспечения своей безопасности и безопасности своей семьи".

"Поэтому я не буду комментировать эти вещи напрямую. Но я могу сказать вам, что я военный, солдат, я никогда не отвернусь от этой Конституции", - сказал военачальник.

Что касается контактов с Китаем, он добавил, что у них не было ничего неуместного или предательского.

Отставка Марка Милли

Марк Милли был председателем Объединенного комитета начальников штабов США с 2019 года. Его назначил экс-президент США Дональд Трамп. Полномочия Милли завершились в сентябре 2023 года.

Байден в мае этого года выдвинул кандидатуру Чарльза К. Брауна на пост главы Генштаба США.

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