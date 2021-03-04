По данным CМИ, среди погибших - командир восьмого корпуса генерал-лейтенант Осман Эрбаш, который стоял у истоков беспилотников Bayraktar.

На востоке Турции упал военный вертолет, в результате чего девять человек погибли и четверо получили ранения.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны.

Крушение произошло в четверг, 4 марта, после вылета борта из Бингеля в Татван.

"Девять наших товарищей погибли, четверо получили ранения", - сказано в сообщении.

Вертолет типа Cougar направлялся в Татван из соседней провинции Бингель, когда исчез с радаров в 14:25, сообщило министерство.

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По данным Sputnik, среди погибших - командир восьмого корпуса генерал-лейтенант Осман Эрбаш, который стоял у истоков беспилотников Bayraktar.

Сельчук Байрактар, который владеет компанией, производящей БПЛА, отметил, что дружил с генералом.

Как сообщает РИА Новости, вертолет рухнул в труднодоступной горной местности в восточной провинции Битлис. На месте происшествия находятся много врачей и солдат, идет эвакуация раненых.

Министерство начало расследование обстоятельств катастрофы.

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Автор: Денис Прядко