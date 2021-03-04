На востоке Турции упал военный вертолет, в результате чего девять человек погибли и четверо получили ранения.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны.
Крушение произошло в четверг, 4 марта, после вылета борта из Бингеля в Татван.
"Девять наших товарищей погибли, четверо получили ранения", - сказано в сообщении.
Вертолет типа Cougar направлялся в Татван из соседней провинции Бингель, когда исчез с радаров в 14:25, сообщило министерство.
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По данным Sputnik, среди погибших - командир восьмого корпуса генерал-лейтенант Осман Эрбаш, который стоял у истоков беспилотников Bayraktar.
Сельчук Байрактар, который владеет компанией, производящей БПЛА, отметил, что дружил с генералом.
Как сообщает РИА Новости, вертолет рухнул в труднодоступной горной местности в восточной провинции Битлис. На месте происшествия находятся много врачей и солдат, идет эвакуация раненых.
Министерство начало расследование обстоятельств катастрофы.
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