Ранее сообщалось об аналогичном инциденте в США.

В Нидерландах при вылете из аэропорта Маастрихта у грузового самолета Boeing 747-400F один из четырех двигателей получил серьезные повреждения.

В результате авиапроисшествия двигатель лайнера, летевшего в Нью-Йорк, частично разрушился и загорелся. Обломки лопастей турбины упали в жилых кварталах Меерссена, передает The Aviation Herald.

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Самолет после инцидента успешно совершил посадку в бельгийском Льеже.

В результате падения обломков на землю пострадали два человека: пожилая женщина была госпитализирована с незначительной травмой головы. Также, ребенок получил ожоги при попытке поднять горячий обломок, отмечает DW.

Повреждения также получили несколько автомобилей, на которые упали обломки.

Обломки двигателя самолета упали в жилом районе в США: что известно

У пассажирского самолета Boeing 777 после вылета из аэропорта Денвера (США) оторвалась вся обшивка правого двигателя, ее обломки упали на жилые районы, а сам двигатель загорелся.

Пострадавших ни на земле, ни на борту лайнера не было.

После инцидента лайнер смог успешно вернуться и приземлиться в аэропорту Денвера. На данный момент неизвестно, что стало причиной неисправности двигателя.

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Автор: УНИАН