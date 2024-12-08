Также генсек ООН призвал жителей Сирии к спокойствию и избежанию насилия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал конец "диктаторского режима" в Сирии и призвал страну сосредоточиться на восстановлении после неожиданного падения президента Башара Асада, пишет The Guardian.

"После 14 лет жестокой войны и падения диктаторского режима сегодня народ Сирии может воспользоваться исторической возможностью построить стабильное и мирное будущее. Я вновь призываю к спокойствию и избежанию насилия в это чувствительное время, защищая права всех сирийцев без исключения", - подчеркнул он в своем заявлении.

Свержение режима Башара Асада - что известно

Как сообщал УНИАН, 8 декабря государственное телевидение Сирии объявило о падении режима диктатора Башара Асада. Такое заявление сопровождалось революционной и патриотической музыкой.

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В украинском МИД отреагировали на такое событие и заявили, что так всегда было и будет с теми диктаторами, которые делают ставку на президента РФ Владимира Путина.

В то же время в СМИ распространилась информация о том, что самолет, в котором находился Башар Асад, во время бегства из Сирии, мог потерпеть авиакатастрофу. Однако в украинской разведке отметили, что такая дезинформация была использована Россией для спасения самого же диктатора.

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