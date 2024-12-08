Вашингтон располагает информацией, что он может находиться в России.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден официально отреагировал на падение режима Башара Асада в Сирии.

Во время выступления в зале Рузвельта американский лидер назвал это фундаментальным актом справедливости для сирийского народа, однако и моментом риска и неопределенности, передает CNN:

"Наконец режим Асада пал. Этот режим издевался, пытал и убил буквально сотни тысяч невинных сирийцев. Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны".

Байден заявил, что США будут работать с партнерами и заинтересованными сторонами в Сирии, а также со всеми сирийскими группами, чтобы обеспечить переход к независимой, суверенной Сирии с новой конституцией и правительством.

Видео дня

"Мы поддержим соседей Сирии, включая Иорданию, Ливан, Ирак и Израиль, если какая-либо угроза возникнет со стороны Сирии в течение этого переходного периода. США помогут обеспечить стабильность на востоке Сирии, защищая персонал от любых угроз, и наша миссия против ИГИЛ будет продолжаться", - добавил он.

Также американский президент добавил, что Башара Асада необходимо привлечь к ответственности: "Мы не знаем точно, где он находится, но есть информация, что он в Москве", - отметил Байден.

Падение режима Асада

Как сообщал УНИАН, сегодня сирийская оппозиция объявила, что военные вошли в Дамаск и свергли режим Башара Асада. Российские СМИ сообщают, что он сбежал в Россию.

В украинской разведке говорят, что Москва уже приказала сворачивать свой контингент в Сирии.

Вас также могут заинтересовать новости: