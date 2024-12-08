По словам Андрея Сибиги, сейчас главной целью является восстановление безопасности в Сирии.

Глава украинского МИД Андрей Сибига отреагировал на падение режима сирийского диктатора Башара Асада.

"Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Он всегда предает тех, кто на него полагается. Сейчас главная цель - восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия", - заявил Сибига на своей странице в соцсети X.

Министр добавил, что нужно приложить все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и обеспечить "инклюзивный политический диалог в Сирии ради функционирующих государственных институтов".

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"Мы выражаем готовность проложить путь к восстановлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа", - добавил Сибига.

Падение режима Башара Асада - что известно

Как писал УНИАН, сирийские повстанцы взяли под свой контроль государственное телевидение страны. Канал прервал свой эфир, чтобы заявить о падении режима Башара Асада. В частности, в эфире телеканала провозгласили "победу великой сирийской революции и свержение преступного режима Асада".

В то же время в российском МИД заявили, что Башар Асад выехал из Сирии и согласился передать власть "мирным путем". Также в ведомстве заверили, что угрозы безопасности российским военным базам на территории Сирии якобы нет.

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