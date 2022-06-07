Соответствующие занятия по боевой подготовке уже стартовали.

Армия Беларуси начала готовиться к переходу с мирного на военное время. Стартовали занятия по боевой готовности.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Минобороны РБ.

"Мероприятия проводятся в соответствии с Планом подготовки Вооруженных сил по назначению в 2021/2022 учебном году. Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки", - говорится в сообщении.

Цель занятий - проведение комплекса тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями и органами военного управления.

Ранее сообщалось, что в Беларуси вдоль украинской границы присутствуют российские военные с "Искандерами-М", самолетами и "Панцирями-С1".

Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области (около 100 км от Украины, от Гомеля до границы – 47 км).

Сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч людей.

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