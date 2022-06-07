Россия продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп.

Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

"В рамках создания южного оперативного командования, предусматривается увеличение численности вооруженных сил республики Беларусь до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить за счет технических средств, находящихся на хранении", - говорится в сообщении.

На Северском направлении россияне активных действий не проводили, признаков создания ударных группировок не обнаружено.

"С целью демонстрации присутствия и сковывания Сил обороны продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп. С территории Российской Федерации осуществлены минометные обстрелы подразделений наших войск в районах населенных пунктов Ходина и Великая Писаревка Сумской области", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Беларуси вдоль украинской границы присутствуют российские военные с "Искандерами-М", самолетами и "Панцирями-С1".

Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области (около 100 км от Украины, от Гомеля до границы – 47 км).

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