Запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах, расположенных в Гомельской области.

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, граничит с Черниговской областью Украины, состоятся плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами.

Об этом сообщает подконтрольное режиму Лукашенко издание БелТа.

"В период учений будет ограничено движение отдельными территориями, прилегающими к объектам Вооруженных Сил. Кроме того, запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах, расположенных в Гомельской области", - заявил военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов.

Как отмечает издание, учения проводятся для повышения уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов, совершенствования военных знаний и практических навыков военнообязанных".

Кроме того, с 28 июня по 16 июля в Жлобинском районе проведут военные сборы с военнообязанными, назначенными в территориальные войска.

В этот период, по словам Кривоносова, будут отрабатываться "вопросы организации охраны и обороны объектов территориальной обороны, выполнения мероприятий военного положения, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами".

Как сообщал УНИАН, 28 мая стало известно, что в приграничных с Украиной районах Гомельской области до 31 августа 2022 года Беларусь ввела временные ограничения на въезд и пребывание. В частности, ограничения введены в Брагинском, Лоивском и Хойницком районах Гомельской области.

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