Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечается.

В Беларуси вдоль украинской границы присутствуют российские военные с "Искандерами-М", самолетами и "Панцирями-С1".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечается.

"На территории республики Беларусь вдоль границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации, которые имеют на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авівації", - говорится в сообщении.

На Северском направлении россияне продолжают обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

"С целью демонстрации присутствия в приграничных районах действуют отдельные подразделения противника, которые осуществляют обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области (около 100 км от Украины, от Гомеля до границы – 47 км).

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