Армения окончательно утвердила Римский статут, на основании которого работает Международный уголовный суд. Об этом сообщает канцелярия армянского президента.
"13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года", – говорится в сообщении.
Кроме того, президент Армении подписал заявление парламента "О признании обратного действия юрисдикции Международного уголовного суда Республикой Армения", возможность чего предусмотрена статьей 12 частью 3 Устава.
Армения и Римский статут
Как писал УНИАН, в марте текущего года Конституционный суд Армении признал, что Римский статут не противоречит конституции страны и может быть ратифицирован парламентом. Это решение совпало во времени с решением Международного уголовного суда (который работает на основании Римского устава) объявить в международный розыск президента РФ Владимира Путина.
Несмотря на то, что Армения неоднократно объясняла намерение использовать Международный уголовный суд для разрешения своих споров с Азербайджаном, в Москве все равно неоднократно делали грозные заявления в адрес Еревана, боясь, что дело именно в Путине.