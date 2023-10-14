Теперь Ереван обязан арестовать Путина, хотя раньше и обещал такого не делать.

Армения окончательно утвердила Римский статут, на основании которого работает Международный уголовный суд. Об этом сообщает канцелярия армянского президента.

"13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года", – говорится в сообщении.

Кроме того, президент Армении подписал заявление парламента "О признании обратного действия юрисдикции Международного уголовного суда Республикой Армения", возможность чего предусмотрена статьей 12 частью 3 Устава.

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Армения и Римский статут

Как писал УНИАН, в марте текущего года Конституционный суд Армении признал, что Римский статут не противоречит конституции страны и может быть ратифицирован парламентом. Это решение совпало во времени с решением Международного уголовного суда (который работает на основании Римского устава) объявить в международный розыск президента РФ Владимира Путина.

Несмотря на то, что Армения неоднократно объясняла намерение использовать Международный уголовный суд для разрешения своих споров с Азербайджаном, в Москве все равно неоднократно делали грозные заявления в адрес Еревана, боясь, что дело именно в Путине.

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