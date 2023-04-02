В Ереване заявили, что Римский статут им нужен для борьбы с Азербайджаном, а не для защиты международного права.

Армения не планирует арестовывать и передавать суду в Гааге российского диктатора Владимира Путина. Ратификация Римского статута преследовала совсем другие цели. Об этом заявил вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян в интервью агентству "Арменпресс".

Он отметил, что решение ратифицировать Римский статут, на основе которого действует Международный уголовный суд, власти Армении приняли еще в декабре 2022 года. Ереван намерен использовать этот инструмент международных отношений в своем противостоянии с Азербайджаном.

По словам Аршакяна, Конституционный суд Армении начал изучать правомочность ратификации статута тогда же в декабре. Тот факт, что окончательное решение Армении о ратификации Статута совпало с решением МУС выдать ордер на арест Путина, в Ереване считают случайностью.

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"Решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 года, конечно, не могло ни угадать, ни предсказать вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте", - заявил Аршакян.

Депутат подчеркнул, что армянские власти не имеют намерения или желания арестовывать Путина, если тот пожелает посетить Армению. По словам Аршакяна, накануне Ереван подписал с другим государством договор о том, что Римский статут не будет влиять на их двусторонние отношения. Такой же договор может быть подписан с РФ.

"Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - заявил он.

Ордер на арест Путина и Армения

17 марта Международный уголовный суд выписал международный ордер на арест Владимира Путина за насильственную депортацию украинских детей в Россию. В теории этот ордер должна выполнить любая страна, которая присоединилась к Римскому статуту.

Спустя неделю после появления ордера, Конституционный суд Армении признал законной ратификацию Римского статута, что многие восприняли как намеренный сигнал для России. Масла в огонь подлил депутат от правящей в Армении партии Гагик Мелконян, который заявил, что Путину теперь лучше не посещать страну, иначе властям придется его арестовать.

Буквально через два дня после этого российские регуляторные органы внезапно обнаружили, что армянские молочные продукты, которые годами спокойно поставлялись в Россию, на самом деле не соответствуют никаким стандартам качества и должны быть запрещены к импорту в РФ.

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