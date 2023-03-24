В прошлом самый близкий союзник Москвы скоро получит юридическое право арестовать российского диктатора.

Власти Армении намерены ратифицировать Римский статут, на основе которого работает Международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщило армянское издание Armenpress.

Так, Конституционный суд Армении рассмотрел обращение правительства страны и подтвердил, что Римский статут соответствует нормам армянской конституции.

Как пишет издание, армянские власти рассчитывают использовать Римский статут и Международный уголовный суд в своем противостоянии с Азербайджаном.

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В то же время нужно подчеркнуть, что ратификация Римского статута возложит на Армению обязательство арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он ступит на армянскую территорию.

Ордер на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Его обвиняют в организации похищения и вывоза украинских детей на российскую территорию. Аналогичный ордер был выдан и на детского омбудсмена РФ.

Власти Германии уже успели заявить, что обязательно арестуют Путина, если у них только будет такая возможность. Однако некоторые другие страны были не столь категоричны. В Сербии и Венгрии не считают себя обязанными арестовывать военного преступника, а в ЮАР решили посоветоваться с Москвой.

Примечательно, что в самой России решили возбудить уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда. Получился странный оксюморон – военные преступники собрались судить прокурора и судей.

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