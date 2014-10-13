Мужчину, пикетировавшего возле суда, где будут рассматривать дело Савченко, задержали

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, двое полицейских задержали мужчину, который ранее держал плакат "Надя - Жанна д'Арк".

Мужчина выкрикивал во время задержания "Слава Украине", "Вот оно, наше правосудие".

На данный момент в суд прибыли адвокаты Савченко - Марк Фейгин и Николай Полозов. Также здесь находятся сотрудники консульского отдела при посольстве Украины в РФ.

Журналистов в здание суда не пускают.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16.00 мск Басманный райсуд Москвы рассмотрит жалобу Савченко на назначении ей стационарной психиатрической экспертизы.

Читайте такжеСавченко перевели из СИЗО в стационар для затруднения доступа к правосудиюВ то же время сегодня, 13 октября, Савченко была доставлена в Москву в экспертное учреждение для прохождения стационарной психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты по такой экспертизы.

Адвокат Савченко Николай Полозов считает, что его подзащитную перевели из СИЗО в стационар именно сегодня, в день суда, намеренно, и этот прием направлен на затруднение доступа к правосудию.

Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском.

С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву.