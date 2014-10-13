В России начали штрафовать за использование любительских БПЛА с камерами

Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В июле этого года в районе жилой застройки в Красноярске на высоте не менее 25 метров россиянин поднял в воздух дистанционно управляемый (беспилотный) мультикоптер – радиоуправляемый вертолет DJI-phantom размерами около 0,5мХ0,5м.

Согласно требованиям законодательства РФ использование беспилотных летательных аппаратов в этой зоне воздушного пространства может осуществляться только с разрешения органов управления воздушным движением.

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Однако поднимавший в воздух вертолет красноярец не предоставил органам план полета своего воздушного судна и не получил необходимого разрешения на использование воздушного пространства. По мнению прокуратуры, это «создавало угрозу безопасности движения воздушных судов, могло привести к причинению вреда здоровью и имуществу окружающих лиц».

По постановлению Енисейского транспортного прокурора правонарушитель россиянин привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства). Ему назначен штраф в размере 3 тысячи рублей.