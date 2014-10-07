На день рождения украинцы пожелали Путину не вернуться из тайги

Президент РФ Владимир Путин сегодня празднует 62-й день рождения. По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, он взял выходной и улетел праздновать в тайгу. Насколько это соответствует истине, неизвестно.

Российский президент, находящийся у власти уже 15 лет, показал миру небывалые масштабы лжи во внешней и внутренней политике. Благодаря ему и его аппарату каждый россиянин знает, что в Украине в феврале произошел вооруженный государственный переворот, а админздания на Донбассе захватывали с автоматами Калашникова в руках мирные митингующие.

Согласно странной логике Путина, в марте в Крыму не было российских военнослужащих, однако потом оказалось, что они были. Российские военные стали за спины женщин и детей, чтобы их защитить, а российские нацисты едут на Донбасс бороться с украинским фашизмом. Российских войск на Донбассе нет, а если и есть, то это — взявшие отпуск добровольцы, систематически и безнаказанно нарушающие устав. При этом погибших среди них нет, а если и есть, то с их могил загадочно исчезают таблички и венки.

Читайте такжеИтальянские СМИ: Путин заявил Баррозу, что возьмет Киев "за две недели"Благодаря Путину многие россияне верят, что продуктовые санкции против России ввели страны Запада, а НАТО, с которым он отчаянно боролся, существенно увеличивает военный бюджет. Благодаря ему же главным критерием политической оппозиции стало полное согласие с властью, а война признана главным средством достижения мира.

С подачи российского президента кадры взрыва ракеты на Байконуре превращаются в обстрелы Макеевки, а кадры из Сирии и Дагестана превращаются в съемки с Украины.

За последние месяцы Владимир Жириновский, выступая в оккупированном Крыму, предложил произвести президента страны в цари, а в российскую Думу внесли законопроект об отмечании на государственном уровне дня рождения Путина.

Украинцы и россияне с энтузиазмом присоединились к поздравлениям российскому президенту, желая ему, в частности, не вернуться из тайги.

Тайга, Путина заблуди! — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) October 7, 2014

Желаю добиться цели 60/60 - $60 за баррель нефти, 60 рублей за доллар! #СДнемРожденияХуйло — Sergii Vashchyshchuk (@SWNiko) October 7, 2014

Думаю Хуйло поехал в тайгу к какому-то шаману. Шутка ли -столько людей искренне желают ему смерти! #СДнемРожденияХуйло — BatCat (@inne_ss) October 7, 2014

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