На день рождения украинцы пожелали Путину не вернуться из тайги
62 года назад родился человек, превративший откровеную ложь в повседневную реальность самой большой в мире по территории страны
Президент РФ Владимир Путин сегодня празднует 62-й день рождения. По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, он взял выходной и улетел праздновать в тайгу. Насколько это соответствует истине, неизвестно.
Российский президент, находящийся у власти уже 15 лет, показал миру небывалые масштабы лжи во внешней и внутренней политике. Благодаря ему и его аппарату каждый россиянин знает, что в Украине в феврале произошел вооруженный государственный переворот, а админздания на Донбассе захватывали с автоматами Калашникова в руках мирные митингующие.
Согласно странной логике Путина, в марте в Крыму не было российских военнослужащих, однако потом оказалось, что они были. Российские военные стали за спины женщин и детей, чтобы их защитить, а российские нацисты едут на Донбасс бороться с украинским фашизмом. Российских войск на Донбассе нет, а если и есть, то это — взявшие отпуск добровольцы, систематически и безнаказанно нарушающие устав. При этом погибших среди них нет, а если и есть, то с их могил загадочно исчезают таблички и венки.
Читайте такжеИтальянские СМИ: Путин заявил Баррозу, что возьмет Киев "за две недели"Благодаря Путину многие россияне верят, что продуктовые санкции против России ввели страны Запада, а НАТО, с которым он отчаянно боролся, существенно увеличивает военный бюджет. Благодаря ему же главным критерием политической оппозиции стало полное согласие с властью, а война признана главным средством достижения мира.
С подачи российского президента кадры взрыва ракеты на Байконуре превращаются в обстрелы Макеевки, а кадры из Сирии и Дагестана превращаются в съемки с Украины.
За последние месяцы Владимир Жириновский, выступая в оккупированном Крыму, предложил произвести президента страны в цари, а в российскую Думу внесли законопроект об отмечании на государственном уровне дня рождения Путина.
Украинцы и россияне с энтузиазмом присоединились к поздравлениям российскому президенту, желая ему, в частности, не вернуться из тайги.
Тайга, Путина заблуди!
— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) October 7, 2014
Желаю добиться цели 60/60 - $60 за баррель нефти, 60 рублей за доллар! #СДнемРожденияХуйло
— Sergii Vashchyshchuk (@SWNiko) October 7, 2014
#СДнемРожденияХуйло Не буду ничего желать особо. Просто #ПутинЗаблудисьНахуй или сдохни пожалуйста pic.twitter.com/HIQ5oNmjxV
— Rovenki - Ukraine (@Rovenki_UA) October 7, 2014
Владимир #Путин ушел в тайгу праздновать свой День рождения http://t.co/wj6svHV9IGpic.twitter.com/WusvV7qjDX
— Актуально (@AktualnoRu) October 7, 2014
Думаю Хуйло поехал в тайгу к какому-то шаману. Шутка ли -столько людей искренне желают ему смерти! #СДнемРожденияХуйло
— BatCat (@inne_ss) October 7, 2014
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Впервые жизни президент России,был проклят 47 миллионным государством) #СДнемРожденияХуйло#ПутинДолженСдохнуть "
— Patriot (@Odessa_Patriot) October 7, 2014
Раку простати тобі, Володя! #СднемРожденияХуйло#ЗднемНародженняХуйло
— me (@roman_io) October 7, 2014
#СДнемРожденияХуйло и #ПутинДолженСдохнуть RT @83Mira: Песков,ты Брут?:))) pic.twitter.com/tD4QVwvWN6
— NOdistrustful (@DistMist) October 7, 2014
надеемся с последним #СДнемРожденияХуйлоpic.twitter.com/co7BfjKVfL
— Паша (@Pashakot) October 6, 2014
Хуйло, тебя заждались в аду! Поторописька! #СДнемРожденияХуйлоpic.twitter.com/Bhxxa09m6F
— Ludmila (@midalunga) October 6, 2014
#СДнемРожденияХуйло#HappyBirthdayHuylopic.twitter.com/LgKdoutXfz
— рю мураками (@demonqwerty2008) October 6, 2014