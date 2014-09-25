Премьер Ирака: исламисты готовят теракты в метро США и Франции

В кулуарах сессии Генассамблеи ООН Хайдар аль-Абади сказал, что получил это сообщение 25 сентября из Багдада, передает радио "Свобода".

Читайте такжеОбама заявил об отказе от военной операции в Ираке«Сегодня, когда я здесь, я получил надежное сообщение из Багдада, где были арестованы нескольких экстремистов, и эта сеть планирует совершить атаки за пределами Ирака», - сказал Хайдар аль-Абади американский журналистам.

Эта информация не может быть немедленно проверена властями Франции и США.

Агентство Reuters, со ссылкой на источник в высшем руководстве США, сообщает, что сейчас у Вашингтона нет никаких доказательств заявлений Хайдара аль-Абади.

Заявление иракского премьера появилась в то время, когда силы коалиции под руководством США проводят авиаудары по позициям «Исламского государства» в Ираке и Сирии.