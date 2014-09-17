США могут использовать войска в Ираке и Сирии для борьбы с "Исламским государством"

Об этом пишет Lb.ua со ссылкой на заявление главы Пентагона Чака Хейгла и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Мартина Демпси в Сенате Конгресса США.

Хейгел, в частности, отметил, что уже более 30 стран предложили США военное содействие.

Генерал Демпси подчеркнул, что считает создание коалиции правильным путем, который поможет разрешить проблему. Однако, добавил он, если эти усилия не увенчаются успехом и в случае угрозы США, он намерен обратиться к президенту Бараку Обаме с рекомендацией, которая, возможно, будет предусматривать использование сухопутных войск.

Чак Хейгел, в свою очередь, заявил, что широкая международная коалиция послужит ключом к успеху стратегии по противодействию экстремистам в Ираке и Сирии. По его словам, эта операция не будет легкой и краткосрочной. "Мы воюем как с "Исламским государством", так и с "Аль-Каидой". Но для уничтожения "Исламского государства" потребуются не только военные усилия. Нужны политический прогресс в регионе и эффективные партнеры в Ираке и Сирии", - отметил он.

Читайте такжеСМИ: Исламисты ИГ обезглавили еще одного американского журналиста

Между тем в Дамаске на переговорах со спецпосланником иракского премьер-министра, главой Совета по национальной безопасности Ирака Фалехом аль-Файядом президент Сирии Башар Асад заявил о важности “тесного партнёрства и координации в борьбе с терроризмом между Сирией и Ираком”.