Более 300 иракских военных погибли при химатаке боевиков "Исламского государства"

Рядом с городом Фаллуджа, расположенном в 57 километрах от Багдада, боевики «Исламского государства» применили химическое оружие против военных иракской армии. В результате погибли более 300 человек. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на World Bulletin.

Исламисты использовали хлорный газ против 400 военных, которые находились в осаде в населенном пункте Саклавийе, недалеко от города Фаллуджа.

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Генерал-майор иракской армии Насыр эль-Ганнам, как сообщает издание, обвинил в произошедшем армейское руководство. «Командование несет ответственность за кровь, которую проливают наши солдаты. Они попадают в руки террористов из-за ошибок руководителей», — заявил он.