Не всегда все настолько явно, как в случае "зеленых человечков" - Бридлав

Об этом сообщает Делфи.

"Нам нужно, чтобы все союзники были как можно лучше подготовлены в тому, чтобы различать происходящее. Не всегда все происходит настолько явно, как в случае "зеленых человечков". Это могут быть просто рядовые люди, которые будут сутью проблемы. Так что в первую очередь мы должны быть готовы распознать, когда такая гибридная война начинается. Во-вторых, нам нужно подготовить союзников и мы должны действовать сейчас, чтобы они смогли более эффективно справиться с такого типа войной и установить, что это возможный агрессор. В конце концов, начинается нормальная фаза коллективной обороны", - сказал генерал.

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На вопрос журналистов о том, как военные, распознают гибридную войну и по каким критериям, Бридлав заявил: "В этом и вся хитрость. Мы должны тренироваться, у нас есть специалисты, которые разбираются в войнах такого типа, поэтому нам нужно обучать союзников, чтобы все могли сразу распознать, что есть что"