Европарламент завтра проголосует по вопросу осуждения РФ за «гибридную» войну против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в проекте резолюции Европарламента, которая будет вынесена на голосование в четверг в рамках пленарного заседания.

„(ЕП) Приветствует подписание минского соглашения о прекращении огня, и призывает все стороны сделать все возможное, чтобы добросовестно реализовать его в полном объеме с целью прокладывания пути для начала настоящего мирного процесса, включая постоянный и эффективный контроль за украинской границей со стороны ОБСЕ, полное и безоговорочное выведение российских войск, незаконных вооруженных формирований, военной техники и наемников с международно-признанной территории Украины, и освобождение заложников. ЕП сожалеет о том, что соглашение о прекращении огня в настоящее время нарушается, в основном российскими войсками и сепаратистами, и что их наращивание продолжается”, - говорится в проекте документа.

Европарламент также планирует призвать все стороны соблюдать режим прекращения огня и воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы поставить под угрозу достигнутое соглашение. „(ЕП) выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу того, что соглашение о прекращении огня является поводом для перегруппировки российских войск для того, чтобы продолжить свое наступление в направлении создания „наземного коридора” в Крым и дальше в Приднестровье”, - отмечается в проекте резолюции.

В связи с этим ЕС намерен „решительно осудить Российскую Федерацию за ведение непровозглашенной „гибридной» войны против Украины с использованием регулярных российских войск и поддержки незаконно вооруженных группировок”.

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„(ЕП) подчеркивает тот факт, что эти действия российского руководства представляют угрозу не только единству и независимости Украины, но и для всего европейского континента; призывает Россию немедленно вывести все свои военные силы и средства из Украины, прекратить потоки боевиков и оружия в восточную Украину и положить конец прямой или опосредствованной поддержке действий сепаратистских сил на украинской земле”, - подчеркивается в проекте.

Вместе с тем Европейский парламент планирует подтвердить свою поддержку независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины и ее права сделать европейский выбор.

„(ЕП) напоминает, что международное сообщество не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя или попытки создать квази-республики в Донбассе”, - говорится в проекте резолюции.

Кроме того, Европарламент может приветствовать решение ЕС относительно запрещения импорта из Крыма и осудить „принудительную „паспортизацию” украинских граждан в Крыму, преследование украинцев и крымских татар и угрозы со стороны самопровозглашенных лидеров в адрес крымских граждан, которые выразили свою заинтересованность в голосовании на будущих парламентских выборах.

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„(ЕП) подчеркивает, что ОБСЕ играет важную роль в урегулировании украинского кризиса; призывает государства-члены, верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, Европейскую комиссию приложить все усилия с целью укрепления Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ; подчеркивает необходимость развертывания без промедления миссии наблюдателей ОБСЕ на участках украинско-российской границы, которые в настоящее время находятся под контролем сепаратистов”, - говорится в проекте резолюции.