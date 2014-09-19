Санкции Запада против России отменят нескоро - зампред правительства РФ

Об этом "ИТАР-ТАСС" в преддверии международного инвестиционного форума в Сочи заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак.

США и страны ЕС наложили санкции на ряд крупных российских компаний и банков, включая "Роснефть", Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, практически заблокировав для них возможность заимствований на западных рынках капитала из-за ситуации в Украине.

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"Вряд ли в ближайшее время что-либо поменяется с точки зрения внешних условий, которые воздействуют на экономику России", - сказал Козак. - У бизнеса вызывает повышенный интерес, как мы будем выстраивать условия для инвестиций на предстоящие время".

Козак заявил, что для отмены санкций "должно произойти много чудесного", и предстоит найти "много компромиссов ситуации вокруг Украины, прежде всего внутренних компромиссов, которые должны найти политические силы в Украине".

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Козак сказал, что количество участников форума, второй по значимости инвестиционной площадки в стране после Санкт-Петербургского экономического форума, значительно выросло по сравнению с прошлым годом.

"Мы стараемся каждый год обсуждать актуальную тематику. В этом году есть свои особенности, страна попала в сложную внешнеэкономическую ситуацию. Конечно, и бизнес, и власть будут обсуждать вопросы развития экономики в этих непростых условиях", - сказал Козак.