В День Независимости Украины символ Брюсселя одели в вышиванку и шаровары (фоторепортаж)

В старинном центре Брюсселя отпраздновали День Независимости Украины. С самого утра воскресенья символ города - Писающий мальчик, был одет в украинский национальный костюм. Белую вышиванку с синими шароварами Мальчик надевает 24 августа уже семь лет подряд - после того, как это произошло в 2007 году, его костюм хранится в музее его имени в комнате с другими более чем 900 костюмами. Для расписания, во что именно и когда будет одета бронзовая скульптура высотой 61 см, существует специальная интернет-страница.

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Объявление на ограде вокруг фонтана также сообщает многочисленным туристам, на что они сейчас смотрят.

Украинцы начали подтягиваться после двенадцати. Первым пришел с друзьями - украинцами, которые приехали из Германии, посол Украины в Бельгии и представитель Украины при НАТО Игорь Долгов.

"Этот день уже является историческим - родилась новая украинская нация. Под желто-голубым флагом погибают в АТО наши ребята, этот цвет стал символом поддержки Украины здесь, в Европе", - говорит он.

Со временем толпа начала пестрить вышивками и желто-голубыми цветами - лентами, флагами, шариками. Слышен украинский язык, приветствие - "С праздником!" - это пришли украинцы, которые работают в Бельгии, и диаспора. Перед ограждением фонтана установили стол, накрыли расшитой украинским орнаментом скатертью, разлили по рюмкам медовуху, нарезали черного хлеба с салом.

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В небо взлетели желто-голубые шарики. Люди спели гимн Украины. "Слава Украине" - "Героям слава!" - звучало в воздухе. Затем инициативу взяли представители Ордена Друзей Писающего мальчика - исполнили в его честь гимн. "Будьмо!" - почти без акцента сказал, подняв чарку с медовухой, представитель Ордена. Официальная часть была завершена и началось общение.