Российские военные летчики тренируются на предельно малых высотах - Минобороны РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерстве обороны России.

«Летный состав объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совершенствует навыки управления фронтовыми бомбардировщиками Су-34 на высотах до 200 м (УНИАН: ранее с помощью таких маневров российские военные самолеты нарушали воздушное пространство Украины). Специальные занятия по отработке действий при возникновении нештатных ситуаций во время полета проводятся над территорией Волгоградской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные учебно-тренировочные полеты являются одним из этапов летной подготовки, в ходе которых экипажи повышают навыки пилотирования в случае отказа авиационной техники, а также при скрытном перемещении либо совершении маневра по уклонению от атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

Читайте такжеСША считают провокацией учения российской авиации вблизи Украины

Как сообщал УНИАН, 1 августа пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко объяснил, почему украинские силовики не сбивают военные самолеты РФ, которые нарушают воздушное пространство Украины.

Он отметил, что «залетающие самолеты, они заходят на малых высотах, и сначала системы РЛС их не могут видеть, потом, когда они возвращаются, они выходят вверх, их уже видят и фиксируют». «На малой высоте их регистрирует наша пограничная служба, но у них нет средств ПВО, которыми бы они могли уничтожать эти самолеты. Если бы они углубились немного дальше, тогда бы их уже сбивали средства ПВО, которые есть на вооружении ВСУ», - заверил Лысенко.

«Авиация РФ пересекает государственную границу Украины с целью разведки и провокационных действий. Авиация, которая пересекает границу, не применяет имеющиеся огневые средства», - отметил он.

«Пролеты должны держать в напряжении украинских военных, то есть главная цель - провокация», - убежден Лысенко.

С 4 по 8 августа августа Министерство обороны РФ проводит очередные учения на границе с Украиной с привлечением более 100 боевых самолетов.

В следующем этапе поучаствует авиация с оперативных аэродромов южного направления: Армавир, Крымск, Моздок, Морозовск и других городов.

«Всего в учении будет задействовано более 100 летательных аппаратов различных родов авиации, таких как истребители Су-27, МиГ-31, многофункциональные комплексы Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми 28Н», - отметили в Минобороны РФ.