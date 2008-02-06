Польша не планирует размещать у себя базу НАТО

Польша не планирует размещать базу НАТО на своей территории, заявляет премьер-министр республики Дональд Туск. «У нас нет таких планов. И это не от Польши зависит, где находятся базы НАТО», - сказал польский премьер.

«Учитывая тот факт, что Польша является членом НАТО, надо иметь в виду практические факторы, которые из этого следуют. Каждая страна, как и Россия, согласно своим оценкам, разрабатывает оборонную политику. Польша делает то же самое», - отметил Туск.

Кроме того, Туск заявил, что планы по размещению элементов американской ПРО на территории Польши еще не окончательны.» Несомненно, консультации начались. Не факт, что закончились», - сказал он. «Хорошо было бы, если бы оценки политиков, представителей СМИ были как можно менее эмоциональными», - добавил Туск.

Газета.ру