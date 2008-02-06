Польша не планирует размещать у себя базу НАТО
08:10, 06 февраля 2008Мир
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Туск просит не делать поспешных выводов
|Дональд ТУСК
«Учитывая тот факт, что Польша является членом НАТО, надо иметь в виду практические факторы, которые из этого следуют. Каждая страна, как и Россия, согласно своим оценкам, разрабатывает оборонную политику. Польша делает то же самое», - отметил Туск.
Кроме того, Туск заявил, что планы по размещению элементов американской ПРО на территории Польши еще не окончательны.» Несомненно, консультации начались. Не факт, что закончились», - сказал он. «Хорошо было бы, если бы оценки политиков, представителей СМИ были как можно менее эмоциональными», - добавил Туск.
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