Французский фрегат и разведкорабль вошли в Черное море

Фрегат военно-морских сил Франции Surcouf вечером 28 мая зашел в Черное море, сообщил ИТАР-ТАСС военно-дипломатический источник.

Читайте такжеСМИ: В Черное море 9 мая войдет американский крейсер Vella Gulf "Французский боевой корабль будет действовать в рамках совместной миссии с американским ракетным крейсером Vella Gulf, который прибыл в акваторию Черного моря 23 мая. В ближайшее время боевые корабли НАТО наладят информационное взаимодействие", - рассказал собеседник.

"Сейчас крейсер ВМС США находится в районе побережья Румынии", - уточнил он.

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Ранее в Черное море прибыло другое французское судно - разведывательный корабль Dupuy de Lome, предназначенный для ведения электронной разведки.

Французский фрегат Surcouf с экипажем около 150 человек имеет водоизмещение 3600 т и развивает скорость до 25 узлов. На его вооружении находятся противокорабельные крылатые ракеты типа Exocet и палубный вертолет.

На вооружении Vella Gulf стоят крылатые ракеты "Томагавк", противолодочные ASROC, а также зенитные управляемые ракеты "Стандарт-2" и "Стандарт-3" (всего 122 ракеты). На крейсере базируются два многоцелевых вертолета. Полное водоизмещение корабля составляет 9800 т, максимальная скорость хода - более 30 узлов.