Количество погибших в результате аварии на турецкой шахте возросло до 201

Жертв самой страшной за последние десятилетия катастрофы в Турции может оказаться еще больше, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики Турции Танера Йылдыза.

По словам шахтеров, пожар продолжается до сих пор под землей, в воздухе вокруг места аварии висит дым.

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Как сообщал УНИАН ранее, по предварительным данным, причиной аварии стало короткое замыкание, что привело к пожару и взрыву. В момент взрыва в шахте находилось около 780 горняков, 280 из них удалось выбраться на поверхность самостоятельно.