В России заговорили о присоединении Восточного Казахстана. Астана обеспокоена претензиями РФ

«Даже многие историки не знают толком историю последних 70 лет. Восточно-Казахстанская область, или рудный Алтай. Рудный Алтай всегда был в составе России. У Казахстана мало было территории, приняли решение часть Ишимской области (а это Омская область) отдать. Отдали и сделали Караганду. Это в 1936-м, совсем недавно. Всего мы пять областей передали Казахстану, и после этого Казахская АССР из автономии была переименована в ССР. Эти территории передавались как разменная монета», - заявил на заседании президиума Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев.

Позднее представитель парламента Хакасии Олег Николаев заявил, что Штыгашев не говорил о правах на территории Казахстана. а лишь рассуждал о том, как выглядели и менялись границы союзных республик в рамках СССР. По словам Николаева, журналисты неправильно интерпретировали высказывание Штыгашева.

"Ни о каких правах – исторических или каких-либо других – на чью-либо территорию, в том числе Казахстан, в выступлении Председателя ВС РХ не упоминалось", - заявил он.

МИД Казахстана обеспокоен высказываниями российского политика и в связи с этим вызывает посла РФ Михаила Бочарникова.

"Министерство иностранных дел Казахстана обратило внимание на недопустимые высказывания председателя Верховного совета Республики Хакасия Владимира Штыгашева о якобы существовании исторических прав у России на восточные области Казахстана", - говорится в комментарии пресс-секретаря внешнеполитического ведомства республики Нуржана Айтмаханова.

При этом он отметил, что Астана обратила внимание на пояснения чиновников Верховного совета Хакасии о том, что слова Штыгашева были якобы неправильно интерпретированы СМИ, однако "полагаем, что такие пояснения недостаточны и неудовлетворительны в сложившейся ситуации".

"Мы также знаем о резко негативной реакции общественности нашей страны на высказывания Штыгашева, которая обращает внимание на положения Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о казахстанско-российской государственной границе, подписанного 18 января 2005 года. Вступление в силу этого договора 12 января 2006 г. юридически закрепило прохождение государственной границы между двумя странами", - подчеркнули в МИД.

При этом Айтмаханов отметил, что "участившиеся случаи некорректных заявлений официальных представителей Российской Федерации не могут не вызывать серьезную озабоченность".

"Отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией основаны на глубоких исторических и духовных связях между народами двух стран, что является залогом расширения равноправного стратегического партнерства, которое отвечает национальным интересам обоих государств и служит делу мира, безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - считают в ведомстве.

В отношении высказываний председателя Верховного совета Хакасии МИД Казахстана проводит соответствующую работу по дипломатическим каналам с российскими партнерами в Астане и Москве.

В частности, для прояснения ситуации в МИД РК был приглашен посол РФ в Казахстане Бочарников. "Надеемся, что официальные власти РФ дадут оценку высказываниям Штыгашева", - отметил Айтмаханов.

По материалам: «Шанс онлайн», Кaпитал, МИД РК