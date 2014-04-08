Верховный суд РФ не будет рассматривать иск о незаконности роспуска СССР

Апелляционная инстанция Верховного суда признала законным отказ первой инстанции в принятии к производству иска общественного деятеля Дмитрия Третьякова о неконституционности роспуска Союза Советских Социалистических Республик, сообщает ИТАР-ТАСС.

В январе этого года ВС отказался принять иск Третьякова. Однако заявитель считает, что неконституционный и незаконный роспуск Союза Советских Социалистических Республик нарушил его "право на свободу передвижения и свободу беспрепятственного передвижения по территории союзных республик Союза Советских Социалистических Республик; право быть гражданином Союза Советских Социалистических Республик" и противоречит данной им клятве верности пионера своему Отечеству - СССР.

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Судья огласил лишь резолютивную часть решения, полный текст будет выдан сторонам позже.

В своем иске Третьяков просил признать роспуск СССР неконституционным, обязать правительство Российской Федерации провести референдум по вопросу восстановления союзного Государства, а также обязать правительство России обратиться к уполномоченным органам бывших союзных республик с предложением о проведении референдума по вопросу восстановления союзного Государства.