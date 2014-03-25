Польша призывает не обострять конфликт с РФ во избежание войны в Европе

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом сегодня заявил глава польского правительства Дональд Туск.

"Мы должны так действовать, чтобы уберечь Украину, целый континент от угрозы войны. Уступка, однако, не может означать капитуляции. Это головоломка, которую нужно решить", - сказал он.

Туск отметил, что он против "радикализации позиции, если это приведет к обострению конфликта".

Польский премьер заявил, что украинская власть и международное сообщество смирились с фактом присоединения Крыма к России, но не признают легитимность таких действий. "Можно признать факт, не признавая легитимности тех событий, и, собственно, с такой ситуацией мы сейчас имеем дело", - сказал он.

Туск отметил, что Россия из введенных против нее санкций больше всего прочувствовала экономические последствия, которые, в частности, проявились в падении курса рубля, обвале биржевой стоимости российских компаний и оттоке капитала.