Дмитрий Песков сослался на сильную занятость беларусского диктатора.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал побег Александр Лукашенко с парада 9 мая в Москве. Он сослался на занятость самопровозглашенного президента Беларуси.

"Как Вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича. Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы. Мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность", - цитируют Пескова российские пропагандистские СМИ.

При этом он указал, что у Лукашенко были запланированы в Минске мероприятия, связанные с Днем Победы, что и стало причиной его уезда.

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Визит Лукашенко на парад 9 мая - что известно

Беларусский диктатор Александр Лукашенко был одним из немногих лидеров дружественных для России стран, который приехал на парад к 9 мая в Москве. Правда, долго на "празднике" он не задержался.

Так, беларусскому диктатору якобы стало плохо во время парада, из-за чего он в спешке покинул Москву и пропустил званый обед у Владимира Путина. Лукашенко вернулся домой и даже показался перед своими пропагандистами в центре Минска.

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