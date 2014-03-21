В Лондоне открывается выставка автомобилей Джеймса Бонда

В Лондоне открывается выставка крупнейшей коллекции автомобилей "суперагента" Джеймса Бонда. Экспозиция "Бонд в движении" в Лондонском музее кино продлится ровно год, сообщает ИТАР-ТАСС.

Всего демонстрируются более 50 транспортных средств. Помимо машин гости показа смогут увидеть катера, мотоциклы и даже самолеты, которые были задействованы в съемках.

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Среди наиболее заметных экспонатов - автомобиль-подлодка Lotus Esprit S1 из фильма "Шпион, который меня любил", Rolls-Royce Phantom III из "Голдфингера", а также Aston Martin DB5 из ленты "Золотой глаз". Эти транспортные средства использовали все шесть исполнителей роли агента "007" - от Шона Коннери до Дэниела Крейга.

В экспозиции - также элементы декораций и реквизит. При желании посетители могут даже перевоплотиться в любимого киногероя и сфотографироваться в культовом смокинге на фоне кадров из фильма. Еще одной особенностью выставки является возможность оценить степень повреждения автомобилей, которые участвовали в захватывающих погонях или в процессе создания других спецэффектов на съемочной площадке.

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Выставка в британской столице открывается спустя чуть более полувека после выхода первого фильма о герое произведений Яна Флеминга. Она позволяет поклонникам агента "007" вновь пережить наиболее запоминающиеся моменты киноэпопеи и, в прямом смысле, прикоснуться к истории создания любимых картин.

Флеминг, работавший в годы Второй мировой войны в британской разведке, написал 12 романов и два сборника рассказов о Бонде. На их основе и был создан знаменитый цикл из более чем двух десятков остросюжетных фильмов, который не теряет популярности и поныне.