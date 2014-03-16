Киска и Фицо лидируют на выборах президента в Словакии

После подсчета 80% голосов избирателей ни один из 14 кандидатов не набирает необходимых для победы 50% Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя национальной избирательной комиссии.

Лидируют в настоящее время нынешний премьер-министр Словакии Роберт Фицо и беспартийный предприниматель, миллионер Андрей Киска. Они набрали 28,1% и 23,9% голосов соответственно.

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