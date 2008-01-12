Чтобы не было виз в ЕС, Украине надо урегулировать границу с Россией

Вице-президент Европейского парламента Марек СИВЕЦ (Marek Siwiec) утверждает, что Брюссель может поддержать предложения Киева по делу отмены виз Евросоюза для украинцев. Об этом сообщило польское радио.

Как передает корреспондент УНИАН, евродепутат от Польши М.СИВЕЦ, находясь с визитом в Киеве, обсудил с министром иностранных дел Украины Владимиром ОГРИЗКО вопрос несоответствий, возникших после входа Польши в Шенгенскую зону.

По мнению М.СИВЕЦА, по делу отмены виз для граждан Украины “следует принять во внимание все возможные последствия”. “В Киеве возникло предложение визовых облегчений, и даже отмены виз. Такой шаг может быть поддержан, однако требует учета всех «за» и «против», - отметил евродепутат. При этом он подчеркнул, что на визовые вопросы в Украине влияет также проблема неурегулирования границ Украины с Россией.

М.СИВЕЦ положительно оценивает предложения украинских политиков относительно контактов с Европейским Союзом и НАТО, отмечает польское радио.