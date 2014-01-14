СМИ: Лидер КНДР назначил сестру на пост казненного за госизмену дяди

Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына будет распределять финансы в Трудовой партии вместо казненного в декабре прошлого года дяди Чан Сон Тхэка, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейскую газету "Чосон ильбо".

Газета ссылается на группу Интеллектуальной солидарности КНДР в Южной Корее. По слухам, младшая сестра лидера Ким Е Чжон стала главой 54-го отдела Трудовой партии, деятельность которого ранее контролировал Чан Сон Тхэк.

Этот отдел партии отвечает за поставки угля, электричества, топлива, одежды и других предметов первой необходимости в Корейскую народную армию. Первоначально военное ведомство страны занималось этими поставками, однако после того, как в 2012 году начальник штаба сухопутных войск Ли Ен Хо был смещен с поста, Чан Сон Тхэк отдал эти функции Трудовой партии. По информации источника, вице-маршал Чхве Рен Хе попросил Ким Чен Ына вернуть функцию распределения обратно военному ведомству, но его просьба была отклонена. Вместо этого в ведение военных попали около 30 торговых компаний, которые раньше контролировались Кабинетом министров страны.

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Как сообщает про-северокорейская группа, Ким Е Чжон стала управлять банком Тэсон и банком Объединения и развития, туристическими, железнодорожными и другими проектами, некоторыми из которых раньше управляла тетя лидера - Ким Ген Хи.

Дядя Ким Чен Ына, возглавлявший «регентский совет» при молодом правителе КНДР, был казнен в декабре 2013 года по приговору суда за попытку свержения власти.