Глава КНДР прокомментировал казнь своего дяди

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Ким Чен Ын упомянул казнь дяди в новогоднем видеообращении. Он заявил, что партия очищается от фракционеров, разрушающих ее единство. По словам Ким Чен Ына, этот шаг помог сплотить народ КНДР.

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Также в своем видеообращении северокорейский лидер заявил об угрозе мировой войны и ядерной угрозе. Он подчеркнул, что США «тоже не находятся в безопасности». При этом Ким Чен Ын выразил надежду на улучшение отношений с Южной Кореей.

67-летний Чан Сон Тхэк был казнен 12 декабря в здании Министерства госбезопасности в Пхеньяне. Ранее дядю Ким Чен Ына называли вторым лицом в КНДР. Считалось, что он был политическим наставником племянника, пока тот не имел опыта управления государством. Однако со временем Ким Чен Ын счел, что дядя имеет слишком много власти. Чан Сон Тхэка обвинили в коррупции и разгульном образе жизни. Было объявлено, что он тратит народные деньги на женщин и наркотики.