Дядя лидера КНДР казнен по обвинению в госизмене

Об этом передает в пятницу агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает, что смертный приговор в отношении Чан Сон Тхэка был приведен в исполнение в четверг — после заседания специального военного трибунала, пишет РИА Новости.

Западные СМИ со ссылкой на ЦТАК также сообщают, что Чан Сон Тхэк был казнен по обвинению в попытке свержения государственной власти.

"Обвиняемый Чан сплотил вредоносные силы, сформировал фракцию и в качестве главаря такой группировки пытался совершить ужасное преступление — свергнуть государственный строй", — цитирует агентство Рейтер заявление ЦТАК. Ранее сообщалось, что опальный функционер обвиняется в финансовых злоупотребениях и моральном разложении.

Дядя руководителя КНДР Чан Сон Тхэк считался вторым по могуществу человеком в северокорейском государстве. По мнению ряда экспертов, этот влиятельный политик, кроме прочего, возглавлявший "регентский совет" при Ким Чен Ыне, был отстранен от власти молодым лидером КНДР, желавшим избавиться от "серого кардинала" и отцовских кадров.