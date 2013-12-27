В России заявили, что ничего не ждут от Беларуси взамен кредита в $2 миллиарда

Россия ничего не ждет от Беларуси взамен на кредит в два миллиарда долларов, заявил в пятницу посол России в Беларуси Александр Суриков, сообщает РИА Новости.

«Россия ничего не ждет от Беларуси», - сказал посол.

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«Беларусь с Россией вместе инициатор всех интеграционных объединений на постсоветском пространстве», - добавил он.

Решение об этом кредите было принято российским руководством на текущей неделе.